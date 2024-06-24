Дети Питта отпраздновали День отца вместе с Джоли

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Все шестеро детей Питта и Джоли решили провести День отца со своей матерью. Это произошло на фоне продолжающихся разбирательств между супругами после развода.
Источники утверждают, что Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс и Вивьен решили встречаться с актером в этот праздник, а предпочли провести его вместе с Анджелиной, поскольку она "хотя бы их вырастила".
Ранее 18-летняя дочь Шайло подала прошение в Верховный суд Лос-Анджелеса с требованием отказаться от фамилии своего знаменитого отца. До этого на аналогичный шаг пошли старшие приемные дети Питта.
Актер считает, что в случившемся виновата его бывшая супруга, поэтому подобные поступки наследников не вызывают у него удивления.
"Он чувствует, что Энджи медленно, но верно настраивает своих детей против него. Она абсолютно повлияла на их решение дистанцироваться от отца", – говорят источники.
При этом ранее Шайло была настроена более благосклонно по отношению к отцу. Она даже планировала переехать к нему жить после своего 18-летия и призывала родителей сделать ей подарок на день рождения, наконец завершив все споры.
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