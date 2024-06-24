Дети Питта отпраздновали День отца вместе с Джоли

Дети нанесли новый удар по Бреду Питту
Бред Питт и Анджелина Джоли. Кадр: YouTube.com
Артист считает, что во всем виновата его бывшая супруга

Все шестеро детей Питта и Джоли решили провести День отца со своей матерью. Это произошло на фоне продолжающихся разбирательств между супругами после развода.

Источники утверждают, что Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс и Вивьен решили встречаться с актером в этот праздник, а предпочли провести его вместе с Анджелиной, поскольку она "хотя бы их вырастила". 

Ранее 18-летняя дочь Шайло подала прошение в Верховный суд Лос-Анджелеса с требованием отказаться от фамилии своего знаменитого отца. До этого на аналогичный шаг пошли старшие приемные дети Питта. 

Актер считает, что в случившемся виновата его бывшая супруга, поэтому подобные поступки наследников не вызывают у него удивления.

"Он чувствует, что Энджи медленно, но верно настраивает своих детей против него. Она абсолютно повлияла на их решение дистанцироваться от отца", – говорят источники.

При этом ранее Шайло была настроена более благосклонно по отношению к отцу. Она даже планировала переехать к нему жить после своего 18-летия и призывала родителей сделать ей подарок на день рождения, наконец завершив все споры.

Источник: In Touch Weekly
По теме

На Западе раскрыли, в какой город направят истребители F-16 для ВСУ

Незалежная нуждается в поддержке

Личного телохранителя Зеленского обвинили в захвате власти

Сотрудники пожаловались на собственного начальника президенту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей