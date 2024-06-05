Брэд Питт расстроен из-за отказа детей от его фамилии

Актер тяжело переносит потерю наследников

В семействе Джоли-Питт произошел новый скандальный поворот – дети, как родные, так и приемные, стали повально отказываться от фамилии отца. И если раньше некоторые из них выступали за перемирие родителей, то теперь и они не хотят ничего слышать об актере.

Что именно произошло – неизвестно. Супруги продолжают судебные тяжбы после развода, подливая масло в костер. Поговаривали, что раньше Джоли намеренно настраивала детей против отца, чтобы получить над ними полную опеку. Однако сейчас, когда большинство из них достигло совершеннолетия, знаменитость намеревается полностью лишить Питта наследников.

Их общая дочь Шайло, которая после своего 18-летия готовилась переехать к артисту, теперь отказалась от двойной фамилии. Для Питта это стало большим ударом. По словам близких к нему людей, он очень расстроен.

"Напоминания о том, что он потерял своих детей, конечно, даются Брэду нелегко. Он любит своих детей и скучает по ним. Это очень грустно", – делятся осведомители.

По другим слухам, разрушить жизнь своего бывшего супруга Джоли решила из-за его новых отношений с Инес де Рамон – недавно пара начала жить вместе. И, как заявляют знакомые, с ней он невероятно счастлив, что выводит мать его детей из себя.

Поговаривают, что сейчас Анджелина чувствует себя одинокой. За годы после развода она так и не смогла построить новые отношения, хотя периодически ее видели в компании молодых людей в ресторанах. Однако, как позже отмечали в прессе, они просто друзья.