Бен Аффлек объяснил причину развода с Лопес

Артист наконец оправился после провала отношений

На фоне развода с Дженнифер Лопес актер Бен Аффлек стал больше времени проводить со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер и детьми. Недавно его снова сфотографировали возле ее дома.

Известно, что Аффлек после отъезда из семейного особняка арендовал себе жилье поближе к Гарнер. Источники говорят, что она помогала ему справиться с трудностями в отношениях с певицей и всячески поощряла его работать над браком.

Сейчас пока еще супруги начали продавать предметы искусства из своего дома стоимостью 60 миллионов долларов. Особняк, который они выбирали так долго, также выставлен на продажу.

Недавно Аффлек вывез вещи из дома, пока Дженнифер Лопес отдыхала в Италии. Назад она вернулась в подавленном состоянии, в то время, как актер находился в бодром расположении духа, покидая особняк с горой вещей.

По словам знакомых, недавно Аффлеку наконец удалось прийти в себя из-за провала отношений с Лопес. Заключение брака с артисткой теперь он и вовсе считает "временным помешательством".

"Он чувствует, что последние два года были просто лихорадочным сном, но теперь он пришел в себя и понимает, что у их отношений нет будущего", – заявляют осведомители.