Звезда "Жестоких игр" вышла на публику без белья

Звезда "Жестоких игр" вышла на публику без белья
Сельма Блэр. Фото: соцсети
Артистка поразила журналистов

В последнее время знаменитости предпочитают привлекать внимание к своей персоне старым, проверенным способом. Актрисы и певицы в разных странах готовы оголять сокровенные зоны своего тела при каждом удобном случае. На этот раз фурор в социальных сетях произвела популярная американская актриса Сельма Блэр.

52-летняя красотка явилась на светское мероприятие в экстремально откровенном наряде. Она надела стильное платье, главной фишкой которого были очень смелые вырезы. Огромный разрез на ноге открыл взору всех желающих стройные бедра актрисы.

Также разрез был предусмотрен и в верхней части наряда – благодаря внушительным прорехам под мышками наружу выглянула грудь артистки. Тогда-то журналисты и заметили, что Сельма Блэр перед выходом из дома скинула нижнее белье. Поклонникам такой подход понравился, и они засыпали звезду культовой киноленты "Жестокие игры" восторженными комплиментами.

Фото: соцсети

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали горячую фотографию самой сексуальной девушки-бойца.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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