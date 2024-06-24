Упругая грудь Кошкиной вывалилась из тесного купальника на фото

Упругая грудь Кошкиной вывалилась из тесного купальника на фото
Яна Кошкина. Фото: соцсети
Поклонники остались в восторге

Актриса Яна Кошкина во многом получила известность благодаря своей эффектной внешности. Из-за нее ей часто доставались роли легкомысленных и недалеких девушек, из-за чего амплуа плотно закрепилось за знаменитостью и помогло набрать ей огромную армию поклонников. Сейчас артистка может похвастаться одним млн подписчиков в соцсетях, которые активно следят за ее жизнью.

Не так давно Кошкина вышла замуж, однако статус занятой женщины не мешает ей выкладывать на своей странице откровенные снимки. Недавно она ездила в отпуск на Малдивы, где сделала несколько фотографий в купальниках. Одна из них оказалась особенно провокационной.

На фото Яна позирует в басейне в розовом купальнике. Девушка широко улыбается на камеру и подавшись немного вперед. На первом плане в итоге оказалась большая грудь актрисы, которая буквально вываливалась из тесного купальника. Но подобная откровенность кадра ее нисколько не смущала. 

Яна Кошкина. Фото: соцсети

"Соскучилась по вашим комментариям. Погнали!" – написала она под постом.

Снимок произвел настоящий фурор – в основном не него реагировали мужчины.

"Какие большие и упругие... глаза", 

"Яна, ты шикарно выглядишь",

"На первый взгляд будто прижатые колени показались", 

– комментируют поклонники.

Источник: соцсети

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