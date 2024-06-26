Гитарист Пугачевой объяснил, почему Ротару отвернулась от России

Взгляды звезды стали совсем иными

Многие знаменитости, которые после известных событий зимы 2022-го года открестились от России, получили славу и популярность именно благодаря нашей стране и российскому зрителю. Среди тех, кто взошел на музыкальный Олимп при Советском Союзе – София Ротару. Нынешнее поведение певицы объяснил известный российский музыкант Александр Левшин.



Бывший гитарист экс-примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой отметил, что изначально София Ротару придерживалась совсем других взглядов. Она была очень патриотично настроена по отношению к СССР, любила исполнять коммунистические песни и именно в России построила свою головокружительную карьеру.

После стремительных перемен на международной арене взгляды Ротару резко изменились. Левшин уверен, что во многом на артистку повлияли последствия личной трагедии. Бывший гитарист Пугачевой считает, что Ротару очень сильно изменилась после смерти любимого мужа, музыканта Анатолия Евдокименко. Именно это событие подкосило певицу и она стала сама на себя не похожа.

"Она была очень патриотически настроенной к СССР. А когда на Украине все началось, она вдруг стала антипатриотичной. Мне кажется, она изменилась после смерти мужа", – поделился своими размышлениями Александр.

К слову, ранее была названа другая причина стремительного переобувания Софии Ротару.