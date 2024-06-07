Селин прокомментировал скандал между Пугачевой и Михайловым

Артист вставил свои пять копеек

Некоторое время назад в информационном пространстве активно обсуждали публичную стычку бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и знаменитого российского певца Стаса Михайлова. Высказаться по поводу резонансного инцидента решил актер Сергей Селин, хорошо известный всей стране по роли Дукалиса в телесериале "Улицы разбитых фонарей".



Селин не стал занимать чью-то сторону и неожиданно высказался против всех. Артист подчеркнул, что осуждает вынесение сора из избы на публику. Подобные разборки недостойны не только именитых артистов, но и просто взрослых людей.

"Не надо так себя вести, потому что и Алла Борисовна Пугачева, и Стас Михайлович – взрослые люди. Пора уже другими категориями мыслить", – строго отчитал певцов их коллега по сцене.

Также Селин подчеркнул, что не понимает артистов, которые решили покинуть родную страну. Сам Сергей никогда бы на такое не пошел, особенно в момент, когда родина переживает тяжелый исторический период.

К слову, ранее стало известно, как складывается жизнь Сергея Селина.