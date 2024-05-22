Общественники Воронежа попросили признать SHAMAN народным артистом

Однако сделать это не получится

Представители общественного движения Воронежа "Многодетная семья" обратились в Минкульт с просьбой наделить Ярослава Дронова званием Народного артиста. Они отмечают, что творчество SHAMAN вдохновляет многих жителей региона.

"Мы считаем его уже народным, его песня "Встанем!" стоит в одном ряду с песней "Вставай, страна огромная"", – заявила глава организации Юлия Светашова.

Сейчас они инициировали сбор подписей, чтобы признать Дронова народным артистом. Под этим заявлением, предположительно, подпишутся около двух тысяч членов организации, но также ее представители собираются поехать с петицией по регионам.

Тем не менее, согласно российскому законодательству, народного можно получить только спустя 10 лет после присвоения статуса заслуженного – а его получают через 20 лет творческой деятельности. Поэтому существует высокая вероятность, что в Минкульте оставят петицию без ответа.

Недавно SHAMAN получил медаль от Минобороны РФ за вклад в области культуры и искусства. Это стало для него первой серьезной наградой с момента творческого прорыва два года назад.

Ранее Дронов сообщил, что категорически отказался носить нижнее белье. Во время такого признания артист находился перед камерами с рампахнутым между ног халатом.