Лорак заявила, что считает Софию Ротару легендой

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Певица Ани Лорак приняла решение продолжать строить карьеру в России. Она не последовала примеру многих украинских коллег, которые два года назад прервали любые отношения со страной, несмотря на успех. И недавно благодаря своему решению артистка получила почетную российскую награду – на музыкальной премии ее наделили статусом "Легенды".
Общаясь с журналистами после награждения Лорак неожиданно сделала заявление о Софии Ротару. По ее мнению, именно она является настоящей легендой, как и американская звезда Уитни Хьюстон. Именно на их творчестве и росла маленькая Каролина. Она говорит, что в детстве не могла бы и подумать, что однажды будет стоять с украинской певицей на одной сцене и ее тоже признают легендой.
Лорак призналась, что не собирается отказываться от выступлений в России, несмотря на недовольства украинцев. Музыка, говорит она, является для нее самым важным, и жить без сцены артистка не может.
"В моей жизни было много побед и проигрышей. Но я всегда отличалась тем, что из лимона делала лимонад", – подытожила она.
Ранее стало известно, что Ани Лорак получила паспорт Российской Федерации. Однако публика раскритиковала певицу за попытку усидеть на двух стульях.
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