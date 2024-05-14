Лорак заявила, что считает Софию Ротару легендой

Артистка рассказала, как относится к знаменитой коллеге

Певица Ани Лорак приняла решение продолжать строить карьеру в России. Она не последовала примеру многих украинских коллег, которые два года назад прервали любые отношения со страной, несмотря на успех. И недавно благодаря своему решению артистка получила почетную российскую награду – на музыкальной премии ее наделили статусом "Легенды".

Общаясь с журналистами после награждения Лорак неожиданно сделала заявление о Софии Ротару. По ее мнению, именно она является настоящей легендой, как и американская звезда Уитни Хьюстон. Именно на их творчестве и росла маленькая Каролина. Она говорит, что в детстве не могла бы и подумать, что однажды будет стоять с украинской певицей на одной сцене и ее тоже признают легендой.

Лорак призналась, что не собирается отказываться от выступлений в России, несмотря на недовольства украинцев. Музыка, говорит она, является для нее самым важным, и жить без сцены артистка не может.

"В моей жизни было много побед и проигрышей. Но я всегда отличалась тем, что из лимона делала лимонад", – подытожила она.

Ранее стало известно, что Ани Лорак получила паспорт Российской Федерации. Однако публика раскритиковала певицу за попытку усидеть на двух стульях.