Кавалер внучки Ротару оказался наследником богатейшей семьи США

У девушки губа не дура

Внучка популярной певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко выросла настоящей красавицей и пользуется невероятной популярностью у мужчин. Недавно стало известно, с кем сегодня встречается молодая красавица.



Стоит отметить, что личная жизнь Сони пестрит романами с очень богатыми представителями известных семей. И на этот раз красотка вступила в романтические отношения с состоятельным молодым человеком.

Новым избранником внучки Ротару стал двадцатисемилетний американец Макс Лернер. Молодой человек является наследником одной из богатейших семей США. Состояние семьи оценивается в астрономическую сумму в размере 1,2 миллиарда долларов. Парень предпочитает непубличный образ жизни, недавно он переехал в Нью-Йорк, где, по-видимому, и познакомился с эффектной красоткой.