Абзац: Хаматову выгнали из театра в Латвии за огромные гонорары

Дело не в языке: почему на самом деле Хаматову выгнали из театра в Латвии
Чулпан Хаматова. Кадр: YouTube.com
Знаменитость вызвала гнев коллег из-за своего заработка

Уход Чулпан Хаматовой из Нового Рижского театра связан с ее высоким гонораром, которым не были довольны другие артисты. Об этом сообщили источники изданию "Абзац". 

В прошлом году российская актриса получила повышение заработка – вместо 800 евро ей стали выплачивать 1200 евро в месяц. Также она получала дополнительные выплаты за каждый отыгранный спектакль. 

При этом сама Хаматова, комментируя свой уход из латвийского театра, заявляла, что приняла решение самостоятельно – режиссер Алвис Херманис ее не выгонял. На этот шаг пришлось пойти из-за высокой занятости. Артистка уверяет, что в ближайшее время у нее состоятся гастроли в Европе и Америке. 

В российских СМИ, в свою очередь, писали, что Хаматову убрали из труппы, поскольку в стране начал действовать запрет на показ постановок на русском языке. Выучить латышский на достойном для актерской игры уровне она так и не смогла.

Актриса Яна Поплавская уверена, что у Чулпан Хаматовой не будет хорошего будущего за границей, поскольку она является предателем своей страны, и таких людей нигде не любят. Поэтому артистка будет обречена на вечные скитания из-за своей политической позиции и отношения к происходящему в России.

Источник: Абзац
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