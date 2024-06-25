Хаматова рассказала, чем займется после увольнения из театра в Латвии

Позорно уволенная Хаматова нашла спасение в США
Чулпан Хаматова. Кадр: YouTube
Судьба артистки складывается не лучшим образом

Некоторое время назад в прессе активно обсуждали скандальное увольнение некогда любимой российским зрителем актрисы Чулпан Хаматовой. Несколько лет она прослужила в Новом Рижском театре, но недавно была уволена из культурного учреждения. Россияне, обиженные на предательство актрисы, со злорадством комментируют позорную потерю работы. Впрочем, сама знаменитость не унывает.

Беглая россиянка нашла спасение в Соединенных Штатах Америки. Вскоре она отправится в продолжительные гастроли по этой стране, а также посетит с выступлениями ряд европейских государств. Более того, сама Хаматова утверждает, что ее уволили не из-за профессиональной непригодности, а именно потому что артистке нужно много свободного времени для активной гастрольной деятельности.

Также артистка уверяет, что проблем с работой у нее нет. Сейчас она сотрудничает с режиссером Дмитрием Крымовым и уже репетирует свою роль в его спектакле. Помимо этого, знаменитость ждет, когда будет готова специально придуманная для нее пьеса драматурга Михаила Дурненкова.

Несмотря на не самый приятный статус предательницы, сложности при устройстве жизни в Европе и другие неурядицы, Чулпан Хаматова пытается сохранять оптимизм и называет Латвию своим домом и родиной.

К слову, недавно Шукшина неожиданно поддержала лишившуюся работы Чулпан Хаматову.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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