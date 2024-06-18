KP.RU: Хаматова лишилась работы в театре Латвии

Дальнейшее трудоустройство звезды в стране под вопросом

Латвийский театр, в котором работала Чулпан Хаматова, установило мораторий на спектакли на русском языке. Руководство приняло решение отменить постановку Дмитрия Крымова "Записки сумасшедшего", где главную роль исполняла российская актриса.

Также заведение отменило все гастроли с представлениями на русском языке. В итоге Хаматова лишилась работы, и теперь неизвестно, чем она будет заниматься в дальнейшем.

Ранее артистка пыталась освоить латышский язык, чтобы сыграть в одной из постановок, но незадолго до премьеры все решили отменить. Режиссер намекал, что обучить Хаматову разговаривать на приемлемом уровне так и не удалось.

При этом Чулпан регулярно получает предложения о сотрудничестве от своего коллеги Кирилла Серебренникова, который недавно снял ее в фильме об Эдуарде Лимонове.

Ранее режиссер Забугорский утверждал, что Хаматовой в будущем придется работать за еду, поскольку она продала собственную страну.