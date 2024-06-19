Поплавская высказалась о судьбе Хаматовой в Латвии

По ее словам, с предателями всегда поступают плохо

Актриса Яна Поплавская утверждает, что нет ничего удивительного в ситуации с Чулпан Хаматовой, которая недавно лишилась работы в латвийском театре. По ее словам, такова судьба всех "предателей Родины".

Знаменитость считает, что российские артисты никогда не станут своими за границей, как бы ни пытались. Чулпан, например, пришлось страдать из-за того, что она не говорит на латышском языке, а постановки на русском решили полностью запретить.

Поплавская говорит, что беглые звезды хотели получать деньги за предательство родной страны, но цена таким поступкам – 30 сребреников, передает женский журнал "Клео.ру".

"Та сторона, на которую перебегают предатели, никогда их не уважает и никогда не выполняет данные им обещания. Их нигде не любят и отовсюду гонят", – заявила актриса "Красной шапочки".

По ее словам, Хаматова столкнулась с реальностью и теперь постоянно страдает, поскольку ей не хватает денег на жизнь.

Ранее Яна Поплавская нелестно высказалась в адрес Любови Успенской. Несмотря на схожие политические взгляды, актриса прошлась по певице из-за неудачного исполнения композиции в живую. Она заявила, что после услышанного детям будут сниться кошмары.