Поплавская высказалась о судьбе Хаматовой в Латвии

"Отовсюду гонят": Поплавская высказалась о судьбе Хаматовой в Латвии
Яна Поплавская. Кадр: YouTube.com
По ее словам, с предателями всегда поступают плохо

Актриса Яна Поплавская утверждает, что нет ничего удивительного в ситуации с Чулпан Хаматовой, которая недавно лишилась работы в латвийском театре. По ее словам, такова судьба всех "предателей Родины".

Знаменитость считает, что российские артисты никогда не станут своими за границей, как бы ни пытались. Чулпан, например, пришлось страдать из-за того, что она не говорит на латышском языке, а постановки на русском решили полностью запретить.

Поплавская говорит, что беглые звезды хотели получать деньги за предательство родной страны, но цена таким поступкам – 30 сребреников, передает женский журнал "Клео.ру"

"Та сторона, на которую перебегают предатели, никогда их не уважает и никогда не выполняет данные им обещания. Их нигде не любят и отовсюду гонят", – заявила актриса "Красной шапочки".

По ее словам, Хаматова столкнулась с реальностью и теперь постоянно страдает, поскольку ей не хватает денег на жизнь.

Ранее Яна Поплавская нелестно высказалась в адрес Любови Успенской. Несмотря на схожие политические взгляды, актриса прошлась по певице из-за неудачного исполнения композиции в живую. Она заявила, что после услышанного детям будут сниться кошмары.

Источник: Абзац
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