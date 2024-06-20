Ольга Шукшина поддержала лишившуюся работы Хаматову

"Зрители писались под себя": Шукшина поддержала безработную Хаматову
Чулпан Хаматова. Фото: АГН "Москва"
Ее возмущает, что артистка лишила зрителей своего таланта

Ольга Шушкина рассказала, что общалась с Чулпан Хаматовой по поводу ее увольнения из латвийского театра. Она поддержала артистку в тяжелый момент и рассказала, как относится к ее работе.

Актриса говорит, что испытывает огромную печаль из-за потери спектакля Театра наций "Рассказы Шукшина". Несколько лет назад постановка производила настоящий фурор – симбиоз Хаматовой и Миронова на сцене доводил людей до невероятных чувств.

"От этого все зрители просто валялись под стульями и писались под себя", – вспоминает Ольга.

Шушкина расстроена, что спектакль теперь не могут увидеть ни российские, ни европейские зрители. И из-за человеческого фактора все было потеряно.

По ее словам, она даже расплакалась, узнав о случившемся. Артистка утверждает, что позвонила в Новый Рижский театр, где ей подтвердили замену Хаматовой. Ольга считает, что вина за потерю постановки лежит и на Чулпан, поскольку она эмигрировала и лишила россиян своего таланта.

Ранее о судьбе Хаматовой в Латвии высказалась актриса Яна Поплавская.

Источник: Московский комсомолец
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