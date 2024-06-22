Фомин объяснил пропажу Анастасии Ивлеевой

Он отметил, что у нее есть на это свои причины

Во время премии МУЗ-ТВ певец Никита Фомин ответил на вопрос о пропаже Анастасии Ивлеевой из общественного пространства. Раньше она была в числе ведущих церемонии, но в этом году на нее не пришла даже в качестве гостьи.

Фомин полагает, что у Ивлеевой есть свои причины, по которым она избегает подобных мероприятий. Он не хочет высказываться на эту тему вместо нее, но надеется, что у знаменитости в будущем все будет хорошо.

"Она, вероятно, накапливает в себе силы и мудрость, чтобы выйти и сказать что-то еще этому миру", – предположил артист.

Ранее стало известно, что у Ивлеевой продолжаются серьезные проблемы после голой вечеринки. У знаменитости нашли задолженность на 11 млн рублей, из-за которой ей заблокировали все счета и запретили выезжать за границу. До этого общественники пожаловались на слоган ее нового заведения общепита, который в переводе на русский язык означает "пососите это".

До этого в своем оправдательном интервью Анастасия заявляла, что в ближайшее время может вернуться на ТВ.