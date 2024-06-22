Фомин объяснил пропажу Анастасии Ивлеевой

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Во время премии МУЗ-ТВ певец Никита Фомин ответил на вопрос о пропаже Анастасии Ивлеевой из общественного пространства. Раньше она была в числе ведущих церемонии, но в этом году на нее не пришла даже в качестве гостьи.
Фомин полагает, что у Ивлеевой есть свои причины, по которым она избегает подобных мероприятий. Он не хочет высказываться на эту тему вместо нее, но надеется, что у знаменитости в будущем все будет хорошо.
"Она, вероятно, накапливает в себе силы и мудрость, чтобы выйти и сказать что-то еще этому миру", – предположил артист.
Ранее стало известно, что у Ивлеевой продолжаются серьезные проблемы после голой вечеринки. У знаменитости нашли задолженность на 11 млн рублей, из-за которой ей заблокировали все счета и запретили выезжать за границу. До этого общественники пожаловались на слоган ее нового заведения общепита, который в переводе на русский язык означает "пососите это".
До этого в своем оправдательном интервью Анастасия заявляла, что в ближайшее время может вернуться на ТВ.
Незалежная нуждается в поддержке
Сотрудники пожаловались на собственного начальника президенту