Ивлеева заявила, что всегда с симпатией относилась к Путину

Блогер сильно пострадала после "голой вечеринки"

Вертеп полуголых знаменитостей, организованный популярной телеведущей Анастасией Ивлеевой, нанес сокрушительный удар по многим его участникам. Сама Ивлеева залегла на дно на несколько месяцев. Наконец она решила прервать молчание и дала большое интервью. В частности, девушка сделала громкое заявление о российском лидере Владимире Путине.



После "голой вечеринки", отгремевшей в конце прошлого года, ее участников обвинили в недопустимом поведении – обнаженные пляски такого масштаба в тяжелый для страны период возмутили общественность. Знаменитостей заподозрили в неподобающем отношении к стране и последним событиям международной повестки.

Ивлеева решила обозначить свою позицию. Она заявила, что с большим уважением и симпатией относится к главе страны Владимиру Путину. Никаких осуждений с ее стороны к президенту нет. При этом Анастасия особо отметила, что всегда положительно относилась к главе России.

"Я всегда к нему так относилась – не было момента, чтобы я сидела, злилась и за что-то проклинала его", – заявила Ивлеева.

К слову, ранее телеведущая Анастасия Ивлеева также сообщила, что побывала в Донбассе. Знаменитость отметила, что после громкого скандала серьезно пересмотрела свои взгляды.