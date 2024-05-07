Ивлеева намекнула на возвращение в "Орел и решку"

Знаменитость скоро снова появится на экранах

Телеведущая Анастасия Ивлеева после прошлогоднего скандала с вечеринкой не появлялась в медийном пространстве несколько месяцев. Лишь изредка она выходила на связь с поклонниками, сообщая, что пытается загладить свою вину всеми возможными способами. В мае знаменитость решила, что пора полноценно возвращаться в публичное поле и дала интервью, к которому, впрочем, многие тоже отнеслись неодбрительно.

Тем не менее, Ивлеева останавливаться на этом не намерена. Например, она активно комментировала инаугурацию президента в соцсетях, как и выборы до этого. Видимо, все усилия звезды принесли плоды, поскольку недавно она намекнула на возвращение на ТВ.

В соцсетях появилась идея возродить шоу "Орел и решка" по городам России. На это блогер сообщила, что съемки уже идут.

"Девочки, не поверите, в процессе!" – написала она.

Возможное возвращение ведущей на экраны происходит на фоне недавнего вердикта суда, в котором ее признали виновной в деле о дискредитации. Ивлееву обязали заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей, однако с эти решением она не согласна. Адвокат звезды обжаловал приговор, назвав его неправовым. Он отметил, что правонарушение было совершено до того, как в стране был принят соответствующий закон, но это не помешало судьям оштрафовать блогера.