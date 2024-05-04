Цыганов резко раскритиковал Ивлееву после нового интервью

По его мнению, звезда не заслуживает прощения

В новом интервью блогер Анастасия Ивлеева призналась, что стала чаще ходить в церковь и молиться. Такая метаморфоза произошла с ней вскоре после после скандала с вечеринкой. Также она рассказала, что была в зоне боевых действий и видела все своими глазами. Известный продюсер Вадим Цыганов отреагировал на все заявления знаменитости и выразил мнение, что даже после этого она не заслуживает прощения.

По его словам, весь современный шоу-бизнес представляет собой непонятную свору. Туда же входят Ксения Собчак и Анастасия Ивлеева, которые обманывают публику и тем самым представляют из себя главное оружие Сатаны.

"Это жидкие люди, которые заполняют любое пространство и мимикрируют под любую ситуацию во времени. Это нечисть", – заявил он.

Цыганов считает, что схемы по прощению сейчас работают, как это в случае с Киркоровым. Только на самом деле народу подобные звезды совершенно не нужны. Он допускает, что если Ивлеева еще раз отправится в ДНР, то наверняка местные "ей чем-то кинут в голову".

Блогера, как и поп-короля, он назвал "тварями", которым добрый русский народ все прощает. Но Вадим считает, что про подобную "мелкую мразоту" даже стыдно говорить.