Киркоров отреагировал на введение дресс-кода для артистов

Киркоров неожиданно отреагировал на введение дресс-кода для артистов
Филипп Киркоров. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость не видит в этом ничего плохого

Певец Филипп Киркоров оценил инициативу ввести дресс-код для российских артистов. Обсуждения этого впервые появились после скандальной вечеринки, а на фоне выступления Бузовой в Уфе усилились еще больше. На предложение артист отреагировал неожиданным образом.

Киркоров заявил, что поддерживает такое решение и даже сам не против одеваться, как того требуют публичные правила. Он считает, что если на мероприятие нужно явиться в черном костюме и галстуке – то это и следует надевать. Облачиться в майку-алкоголичку в этой ситуации было бы бестактно, говорит артист.

По словам певца, сейчас всем приходится жить в непростое время и подстраиваться под правила, которые нужно соблюдать даже артистам.

"Главное – не пристраиваться. Есть поза, а есть позиция. Главное – не стоять в позе прачки", – заявил Филипп.

Ранее стало известно, что Киркоров устроил истерику на съемках клипа из-за потерянного наряда. На площадку он принес четыре чемодана с одеждой, потеряв при этом один дорогой халат. После пропажи он устроил всем разборки с требованием, чтобы ему немедленно вернули вещь.

Источник: Телепрограмма
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