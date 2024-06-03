Мизулина отреагировала на скандал с Бузовой в Уфе

Мизулина взялась за Бузову после скандала в Уфе
Ольга Бузова. Фото: соцсети
Знаменитость столкнулась с жестокой критикой своего представления

Выступление Ольги Бузовой в Уфе резко осудили общественные деятели и местные чиновники. Артистка вышла на сцену фестиваля, приуроченного ко Дню защиты детей, в откровенном кожаном боди и длинных ботфордах. При этом ее подтанцовка выглядела еще более провокационно, поскольку дамы носили сетчатые чулки и открытый купальник.

Фото: соцсети

За подобный внешний вид на детском празднике Бузову отчитала и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая отметила, что к ней пришла масса обращений по поводу артистки. Люди жаловались на отсутствие возрастных ограничений на мероприятии, показ подобного представления детям и оскорбление чувств верующих из-за образа звезды.

Мизулина отметила, что не видит никакой разницы между выступлением Бузовой и знаменитой голой вечеринки. 

"Вся страна уже давно живет иначе. Мы изменились... При этом мы видим продолжение провокаций в публичном поле. Зачем так провоцировать людей? Особенно в регионе, где много верующих? Чтобы их позлить? Я этого не понимаю", – написала общественник в соцсетях.

Сама Ольга Бузова пока никак не отреагировала на скандал вокруг своей персоны.

Источник: Telegram
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