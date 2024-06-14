Впервые появилось фото вероятного избранника Семенович

Артистка всегда тщательно оберегала личную жизнь

Последнее время Анна Семенович буквально светится от счастья. Артистка смогла сбросить вес и теперь хвастается стройной фигурой в своих соцсетях, а также она начала немного приоткрывать завесу тайны личной жизни. Недавно знаменитость призналась, что невероятно счастлива в новых отношениях.

Во время последней поездки на отдых певица даже мимолетно сфотографировала своего избранника со спины пока он работал за компьтером. Единственное, что удалось разглядеть поклонникам – мужчина был коренастым и темноволосым. Семенович говорила, что новый роман является серьезным – она даже задумалась о возможности стать мамой. Как известно, несколько лет назад артистка заморозила свои яйцеклетки.

Сейчас же отношения набрали такой оборот, что звезда решилась вывести своего возлюбленного в свет. Во время премии МУЗ-ТВ ее заметили в зале в компании неизвестного, очень напоминающего по внешнему виду мужчину из сосетей Анны. Как его зовут и чем он занимается – не раскрывается.

Сама Семенович предпочитает не афишировать свою личную жизнь лишний раз. Кто-то предположил, что ее избранником является миллиардер и владелец ГУМ Михаил Куснирович из-за внешнего сходства, только другие подчеркнули, что возлюбленный артистки выглядит значительно моложе.