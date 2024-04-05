Анна Семенович снялась в откровенном наряде после похудения

Анна Семенович снялась в откровенном наряде после похудения
Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Красотка показала тело публике

Известная российская певица Анна Семенович периодически радует публику откровенным контентом. Красотка ведет непримиримую войну с лишними килограммами и решила похвастаться перед подписчиками результатами очередного похудения.

Анна Семенович устроила жаркую фотосессию, для которой подобрала соблазнительный откровенный наряд. Красотка надела стильное черное белье, а сверху накинула рубашку. При этом рубашка расстегнута таким образом, чтобы пышная грудь знаменитости игриво выглядывала наружу. Также артистка призналась, что к весне сумела сбросить целых шесть килограммов, что явно добавило ей уверенность в себе и подняло настроение.

Дабы подогреть интерес публики к видеоролику, красотка добавила взгляду томность, соблазнительно приоткрыла рот и поизвивалась роскошным телом на камеру. Горячий контент привел публику в восторг. Знаменитую артистку забросали восхищенными комментариями.

Фото: соцсети

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела фотография популярной артистки, которая решилась сняться полностью голой.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Три американские ракеты атаковали Крым

Вражеские снаряды были сбиты ПВО

Разбомбить посольство США в Москве: МИД РФ выступил с заявлением

Позицию России обозначила Мария Захарова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей