Анна Семенович снялась в откровенном наряде после похудения

Красотка показала тело публике

Известная российская певица Анна Семенович периодически радует публику откровенным контентом. Красотка ведет непримиримую войну с лишними килограммами и решила похвастаться перед подписчиками результатами очередного похудения.



Анна Семенович устроила жаркую фотосессию, для которой подобрала соблазнительный откровенный наряд. Красотка надела стильное черное белье, а сверху накинула рубашку. При этом рубашка расстегнута таким образом, чтобы пышная грудь знаменитости игриво выглядывала наружу. Также артистка призналась, что к весне сумела сбросить целых шесть килограммов, что явно добавило ей уверенность в себе и подняло настроение.

Дабы подогреть интерес публики к видеоролику, красотка добавила взгляду томность, соблазнительно приоткрыла рот и поизвивалась роскошным телом на камеру. Горячий контент привел публику в восторг. Знаменитую артистку забросали восхищенными комментариями.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела фотография популярной артистки, которая решилась сняться полностью голой.