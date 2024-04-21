Семенович рассказала, что ее грудь весит 10 килограммов

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Певица Анна Семенович нескрывает, что долгие годы борется с лишними килограммами. Артистка сидела на многих диетах, но в итоге выбрала для себя оптимальную систему питания шесть к одному. Она заключается в том, что в течение большинства дней в неделе приходится придерживаться строгого рациона, а в один из них позволять себе все, что хочется.
Проблемы с лишним весом начались у Семенович из-за проблем со здоровьем. По ее признанию, она страдает от гипотериоза – этот недуг способен приводить к повышенному образованию жировых отложений. Поэтому каждое утро артистка вынуждена принимать лекарства.
К идеальному весу знаменитость не стремится – к этому побуждает и других людей. Она утверждает, что у всех понятия об этом разняться, и ориентироваться лучше на телосложение.
"У меня, например, только грудь весит 10 кг", – призналась Анна.
Также Семенович рассказала, что принимала популярный препарат "Оземпик", чтобы прийти в форму. Но ей его прописали врачи.
Недавно артистка призналась, что больше не свободна. У нее появился ухажер, имя которого она не хочет раскрывать.
Вражеские снаряды были сбиты ПВО
Позицию России обозначила Мария Захарова