Резко похудевшая Семенович показала сочную фигуру в бикини – откровенное фото

Резко похудевшая Семенович показала сочную фигуру в бикини – откровенное фото
Анна Семенович. Фото: соцсети
Певица очень похорошела

Известная российская певица Анна Семенович не раз подчеркивала, что любит себя в любом виде и весе. При этом, разумеется, всегда приятно стать чуть стройнее и привлекательнее. Артистке удалось заметно похудеть, и она тут же поспешила похвастаться достигнутыми результатами перед своими поклонниками.

Певица сделала яркую фотографию в стильном купальнике. Сейчас знаменитость отдыхает под палящим турецким солнцем. Любимица публики рассказала, что избавилась от пяти лишних килограммов, ее тело стало более подтянутым и изящным.

На новой яркой фотографии видно, что Анна Семенович действительно успешно работает над собой. При этом знаменитость не собирается останавливаться на достигнутом. Артистка рассказала, что планирует избавиться от десяти килограммов, так что еще пять должны скоро уйти.

Фото: соцсети

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали откровенную фотографию российской олимпийской чемпионки.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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