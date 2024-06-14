Кудрявцева стала веедущей премии МУЗ-ТВ вместо Галкина* и Ивлеевой

Кудрявцевой получила работу отмененных Галкина* и Ивлеевой
Лера Кудрявцева. Кадр: YouTube.com
Ведущая вернула себе место после скандала

Отъезды и отмена некоторых звезд помогли другим получить выгодные предложения по работе. Как например Лере Кудрявцевой, которая снова стала ведущей МУЗ-ТВ после своей перепалки с главой канала Арманом Давлетяровым.

Тогда Кудрявцеву тихо убрали с места, заменив на более медийных лиц. Например, церемонию вели Максим Галкин* и Анастасия Ивлеева. Сейчас каждый из них является персоной нон грата на российских общественных мероприятиях, и Лера смогла вернуть себе старую работу. Дополнительно ведущей помогла замена гендиректора на МУЗ-ТВ, которая произошла в 2021 году.

Как известно, в 2022 году музыкальную премию отменили из-за напряженной политической обстановки. Ее смогли провести только спустя два года. При этом, как известно, руководство канала согласилось вернуть в эфир и Лолиту Милявскую, которая попала под отмену из-за скандальной вечеринки.

Ранее появились сведения о конфликте Леры Кудрявцевой с Наташей Королевой на съемках шоу на НТВ.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: News.ru
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