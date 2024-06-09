Дочка Кудрявцевой чуть не погибла на праздновании дня рождения

Дочка Кудрявцевой чуть не погибла на праздновании дня рождения
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети
Телеведущая в шоке от произошедшего

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева поделилась жуткой историей, которая случилась с ее малолетней дочерью. Девочка отправилась на вечеринку, посвященную празднованию дня рождения. Однако детское торжество чуть не обернулось трагедией.

В какой-то момент лопасти вертолета, который поднимался на соседней площадке, создали сильные потоки воздуха. Ветер буквально снес декорации, которые чуть не упали на перепуганных детей. По всей местности разлетались батуты и другие предметы для увеселения.

К сожалению, на этом проблемы дочери Кудрявцевой не завершились. Когда девочка угощалась одним из праздничных блюд, ей в горло попала рыбная косточка. В итоге ребенка пришлось экстренно везти в больницу. Кудрявцева призналась, что до сих пор в шоке от жуткого дня.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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