Кудрявцеву заподозрили в получении румынского гражданства

Покинувшая Россию Кудрявцева просится в граждане ЕС
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети
В Сети появилась заявка знаменитости на документ

Телеведущая Лера Кудрявцева, которая публично поддерживает Россию, решила стать гражданкой Европейского Союза. По крайней мере об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники.

В Сети появилась информация, что знаменитость подала прошение на румынский паспорт. Заявление якобы она сделала 16 мая, когда находилась в отъезде в Европу вместе с подругой Катей Гордон.

Скрин предполагаемой заявки на румынское гражданство

Румыния является членом ЕС, что дает право всем ее гражданам беспрепятственно передвигаться по территории содружества. На каких основаниях Кудрявцева могла попросить паспорт страны – неизвестно. В стране не действуют такие распространенные схемы, как вручение паспорта через инвестиции, поэтому документ дают румынам по праву рождения, историческому праву или по процессу натурализации.

Сама Кудрявцева никак не комментировала слухи о вероятном получении румынского гражданства. Однако она сообщала, что провела в Европе четыре дня.

Ранее телеведущая отдыхала на одном курорте с Анастасией Волочковой и призналась, что смотреть на происходящее с балериной ей было очень сложно. Она призывала всех сделать все возможное, чтобы спасти артистку от алкоголизма.

Источник: Комсомольская правда
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