Королева и Кудрявцева поссорились на шоу "ВИА Суперстар"

Королева напала на Кудрявцеву на шоу "ВИА Суперстар"
Кадр "ВИА Суперстар", НТВ
Знаменитости не сошлись во мнении по поводу участника передачи

Во время последнего выпуска шоу "ВИА Суперстар" на НТВ между членами жюри Лерой Кудрявцевой и Наташей Королевой случилась перепалка. Дамы поссорились после выступления коллектива "Божья коровка".

Группа спела песню "Солдат любви" Батырхана Шукенова. После представления Королева осталась довольна увиденным, хотя и отметила некоторые недостатки. Но, несмотря на это, артистка посчитала, что все выглядело хорошо и органично.

С ней категорически не согласилась Кудрявцева. Она заявила, что номер ей совершенно не понравился, а Наташа намеренно лжет, всех любит и облизывает на показ.

В ответ певица заявила, что ей действительно понравилось. А обвинения во вранье вывели ее из себя.

"Я сейчас брошу в эту женщину что-то!" – крикнула Королева и швырнула в коллегу поролоновую насадку для микрофона.

В итоге коллектив получил от артистки максимальный балл, а телеведущая поставила 0. После инцидента они продолжили обмениваться колкостями в адрес друг друга.

Ранее Лера Кудрявцева прокомментировала слухи о получении румынского гражданства. Знаменитость утверждает, что эта новость является простой сплетней. Хотя она не стала опровергать, впрочем как и подтверждать, эти домыслы.

Источник: RUTUBE
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