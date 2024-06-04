Королева и Кудрявцева поссорились на шоу "ВИА Суперстар"

Знаменитости не сошлись во мнении по поводу участника передачи

Во время последнего выпуска шоу "ВИА Суперстар" на НТВ между членами жюри Лерой Кудрявцевой и Наташей Королевой случилась перепалка. Дамы поссорились после выступления коллектива "Божья коровка".

Группа спела песню "Солдат любви" Батырхана Шукенова. После представления Королева осталась довольна увиденным, хотя и отметила некоторые недостатки. Но, несмотря на это, артистка посчитала, что все выглядело хорошо и органично.

С ней категорически не согласилась Кудрявцева. Она заявила, что номер ей совершенно не понравился, а Наташа намеренно лжет, всех любит и облизывает на показ.

В ответ певица заявила, что ей действительно понравилось. А обвинения во вранье вывели ее из себя.

"Я сейчас брошу в эту женщину что-то!" – крикнула Королева и швырнула в коллегу поролоновую насадку для микрофона.

В итоге коллектив получил от артистки максимальный балл, а телеведущая поставила 0. После инцидента они продолжили обмениваться колкостями в адрес друг друга.

Ранее Лера Кудрявцева прокомментировала слухи о получении румынского гражданства. Знаменитость утверждает, что эта новость является простой сплетней. Хотя она не стала опровергать, впрочем как и подтверждать, эти домыслы.