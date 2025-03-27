Переехавший в США певец Оскар признался в занятиях проституцией

Занимается проституцией: что стало со сбежавшим в США российским певцом Оскаром
Певец Оскар. Фото: соцсети
Жизнь знаменитости пошла под откос

Некогда популярный в нашей стране исполнитель Оскар оказался в центре скандала после того, как на просторах интернет-пространства появилось видео, в котором он признается в занятиях проституцией. Сообщается, что ролик был снят узнавшей его девушкой на улицах Нью-Йорка, в районе Квинс.

Пообщавшись с рухнувшей с музыкального Олимпа звездой, девушка узнала, что теперь Шамиль Малкандуев предлагает свои услуги за сумму от шести долларов. В кадре он сидит в ярком макияже и необычном образе, объясняя, что так старается отпугивать агрессивных клиентов. Исполнитель хита "Между мной тобой" даже исполнил для девушки песню "Ride" Ланы Дель Рей после небольшой оплаты.

Ранее, в январе, неравнодушные люди пытались помочь артисту – ему передали спальник и теплую одежду, чтобы он не мерз на улице. Однако, как сообщают журналисты, вещи так и остались невостребованными. Один из знакомых Малкандуева также уточнил, что тот не оформлял никакой государственной поддержки и не получает пособия. Оскар переехал в США в 2019 году.

К слову, ранее другой уехавший из России музыкант сделал громкое заявление о США.

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
По теме

Путин поставил Трампа перед сложным выбором по Украине

Глава России воспользовался хитрым приемом против американского лидера

Названа дата окончательно распада НАТО: осталось недолго

Вслед за организацией ко дну пойдет и ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей