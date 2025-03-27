Переехавший в США певец Оскар признался в занятиях проституцией

Жизнь знаменитости пошла под откос

Некогда популярный в нашей стране исполнитель Оскар оказался в центре скандала после того, как на просторах интернет-пространства появилось видео, в котором он признается в занятиях проституцией. Сообщается, что ролик был снят узнавшей его девушкой на улицах Нью-Йорка, в районе Квинс.

Пообщавшись с рухнувшей с музыкального Олимпа звездой, девушка узнала, что теперь Шамиль Малкандуев предлагает свои услуги за сумму от шести долларов. В кадре он сидит в ярком макияже и необычном образе, объясняя, что так старается отпугивать агрессивных клиентов. Исполнитель хита "Между мной тобой" даже исполнил для девушки песню "Ride" Ланы Дель Рей после небольшой оплаты.

Ранее, в январе, неравнодушные люди пытались помочь артисту – ему передали спальник и теплую одежду, чтобы он не мерз на улице. Однако, как сообщают журналисты, вещи так и остались невостребованными. Один из знакомых Малкандуева также уточнил, что тот не оформлял никакой государственной поддержки и не получает пособия. Оскар переехал в США в 2019 году.

К слову, ранее другой уехавший из России музыкант сделал громкое заявление о США.