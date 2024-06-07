Семья опровергла пребывание Заворотнюк в хосписе

Оказалось, что ради безопасности артистки в больнице был установлен особый режим

Спустя 10 дней после кончины Анастасии Заворотнюк на ее официальной странице в соцсетях появилось новое сообщение. Родные поделились подробностями, как проходили лечение актрисы и ее последние дни.

По их словам, артистка была на терапии в клинике ЕМС, которую ее семья назвала лучшей. В особенности они выделили нейрохирурга Алексея Кривошапкина – он согласился прооперировать Анастасию, когда многие от этого отказывались, и буквально совершил чудо. Тогда Заворотнюк сказала ему "Вашими руками действует Господь Бог". Именно благодаря этому вмешательству знаменитости подарили еще пять лет жизни.

Онколог Павел Копосов, по их словам, очень чутко относился ко всем инициативам Чернышева в плане лечения и откликался на каждую просьбу. Персонал больницы разрешал фигуристу находиться вместе с супругой с раннего утра и до поздней ночи, после чего он отправлялся на тренировки.

Медсестры, когда Петр возвращался с работы, разогревали ему еду и кормили. Также они сместили время обхода, чтобы спортсмен мог успеть приехать к Анастасии. Некоторые даже приносили ему домашние варенье и выпечку.

Служба охраны больницы, как рассказали родные, тоже сделала все возможное, чтобы никто не смог узнать подробности лечения Заворотнюк, а сама актриса была в полной безопасности от лишнего внимания.

"Наша Настя никогда не была в хосписе, Петр бы ни при каких обстоятельствах этого не допустил", – подытожили родственники в своем сообщении.