Главная преемница Винер лишилась работы

Главная преемница Винер лишилась работы
Ирина Винер. Фото: АГН "Москва"
В мире российской художественной гимнастики продолжаются реформы

Ольга Капранова, которая заняла место Ирины Винер в новой объединенной Федерации гимнастики России, лишилась работы. В своем Telegram спортсменка объявила, что покидает пост вице-президента ФГР, куда пришла в октябре прошлого года.

Напомним, в 2024 году по инициативе Минспорта РФ начали объединять структуры с родственными дисциплинами. В результате все перешли под управление Федерации гимнастики России, руководство которой доверили Олегу Белозерову, а главы организаций получили должности вице-президентов. Среди них оказалась Капранова, пришедшая на место Винер. Должность тренера российской сборной при этом досталась Татьяне Сергаевой.

Главная преемница Винер сообщила в соцсетях, что самостоятельно приняла решение уйти с работы спустя несколько месяцев.

"Если подходить к выбору с открытым сердцем и сознанием, слушая свои внутренние желания, то выбор всегда будет правильным. Главное – не идти против себя и своих принципов", – написала она.

Капранова отметила, что в будущем российскую гимнастику ждут большие перемены и увлекательные проекты, к которым она также надеется приложить руку.

Ранее стало известно, что после слухов о конфликте Кабаева сделала заявление о Винер.

Источник: Telegram

"Десять дней": на Западе объявили Киеву печальные новости

Незалежной больше не на что рассчитывать

Названа дата окончательно распада НАТО: осталось недолго

Вслед за организацией ко дну пойдет и ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей