Главная преемница Винер лишилась работы

В мире российской художественной гимнастики продолжаются реформы

Ольга Капранова, которая заняла место Ирины Винер в новой объединенной Федерации гимнастики России, лишилась работы. В своем Telegram спортсменка объявила, что покидает пост вице-президента ФГР, куда пришла в октябре прошлого года.

Напомним, в 2024 году по инициативе Минспорта РФ начали объединять структуры с родственными дисциплинами. В результате все перешли под управление Федерации гимнастики России, руководство которой доверили Олегу Белозерову, а главы организаций получили должности вице-президентов. Среди них оказалась Капранова, пришедшая на место Винер. Должность тренера российской сборной при этом досталась Татьяне Сергаевой.

Главная преемница Винер сообщила в соцсетях, что самостоятельно приняла решение уйти с работы спустя несколько месяцев.

"Если подходить к выбору с открытым сердцем и сознанием, слушая свои внутренние желания, то выбор всегда будет правильным. Главное – не идти против себя и своих принципов", – написала она.

Капранова отметила, что в будущем российскую гимнастику ждут большие перемены и увлекательные проекты, к которым она также надеется приложить руку.

Ранее стало известно, что после слухов о конфликте Кабаева сделала заявление о Винер.