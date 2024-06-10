Дочь рассказала о помощи Заворотнюк с того света

Заворотнюк подала сигнал с того света
Анастасия Заворотнюк. Кадр: YouTube.com
Знаменитость вышла на связь необычным образом

Спустя несколько дней после своего ухода актриса Анастасия Заворотнюк подала сигнал с того света. В этом уверена ее дочь Анна, которая рассказала о необычном инциденте в своих соцсетях.

Девушка заявила, что очень долго пыталась найти семейные фотографии из старого архива. Она осмотрела буквально каждый уголок в доме и уже почти отчаялась найти памятные карточки, как неожиданно ей пришло озарение. 

"Вдруг вчера в голову будто кто-то вложил посмотреть в одном из самых невозможных мест и они оказались именно там", – говорит Анна.

Она полагает, что мать, наблюдая за ней с того света, решила помочь таким образом. Дочь поблагодарила Заворотнюк и показала небольшие фрагменты из семейного альбома.

Фото: соцсети

Анна тяжело переносит потерю матери. Девушка постоянно пересматривает семейные альбомы, плачет и иногда делится фотографиями актрисы в соцсетях.

Ранее близкие впервые рассказали, как проходили последние дни Заворотнюк. Они отметили, что персонал больницы относился к артистке и ее близким очень трепетно. Например, сместили время обхода, чтобы Чернышев успевал вернуться к ней и разогревали ему еду. По их словам, Настя никогда не лежала в хосписе, поскольку этого не позволил бы ее супруг.

Источник: соцсети
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