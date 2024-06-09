Мужем Анны Заворотнюк оказался 30-летний бизнесмен

Пару лет назад красотка вышла замуж

Благодаря родству с "Главной няней страны" Анастасией Заворотнюк ее наследница Анна всегда находилась под пристальным вниманием прессы. Старшая дочка недавно скончавшейся знаменитости выросла настоящей красавицей, а вот о личной жизни предпочитает не распространяться.



Известно, что в 2022-м году Анна вышла замуж за молодого человека, с которым до этого встречалась целых восемь лет. Девушка подчеркнула, что очень счастлива, однако решила сохранить личность супруга в тайне. Но журналисты сумели докопаться до истины.

По имеющимся данным, Анна замужем за тридцатилетним предпринимателем Тимуром Исмаиловым. Молодые люди вместе учились в престижном американском университете, где и зародилась их любовь. Сейчас успешный предприниматель работает в Дубае, там он возглавляет крупную международную торговую корпорацию Pamo Global.