Мужем Анны Заворотнюк оказался 30-летний бизнесмен

Раскрыта личность мужа Анны Заворотнюк
Анна Заворотнюк. Фото: соцсети
Пару лет назад красотка вышла замуж

Благодаря родству с "Главной няней страны" Анастасией Заворотнюк ее наследница Анна всегда находилась под пристальным вниманием прессы. Старшая дочка недавно скончавшейся знаменитости выросла настоящей красавицей, а вот о личной жизни предпочитает не распространяться.

Известно, что в 2022-м году Анна вышла замуж за молодого человека, с которым до этого встречалась целых восемь лет. Девушка подчеркнула, что очень счастлива, однако решила сохранить личность супруга в тайне. Но журналисты сумели докопаться до истины.

По имеющимся данным, Анна замужем за тридцатилетним предпринимателем Тимуром Исмаиловым. Молодые люди вместе учились в престижном американском университете, где и зародилась их любовь. Сейчас успешный предприниматель работает в Дубае, там он возглавляет крупную международную торговую корпорацию Pamo Global.

Источник: Super ✓ Надежный источник

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