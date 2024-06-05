Боярский раскрыл неприятные подробности романа Заворотнюк и Жигунова

Всплыли неприятные подробности романа Заворотнюк и Жигунова
Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов. Кадр: YouTube
Мужчина вел себя не лучшим образом

Несколько дней назад не стало любимицы публики, актрисы Анастасии Заворотнюк. Долгие годы "Главная няня страны" боролась с раком мозга, однако недуг оказался сильнее. Любопытными подробностями из ее личной жизни поделился популярный советский артист Михаил Боярский.

Актер решил затронуть тему отношений покойной актрисы с ее партнером по нашумевшему телесериалу "Моя прекрасная няня". Совместная работа сблизила Анастасию Заворотнюк и Сергея Жигунова. Однако, как утверждает Боярский, эти отношения были далеки от идеальных.

Проблема заключалась в слишком тяжелом характере Сергея. Мужчина оказался настоящим собственником и буквально запрещал Анастасии общаться с другими представителями сильной половины человечества.

Боярский рассказал, что Сергей стал чуть ли не охранником Анастасии и не давал ей прохода. Разумеется, девушка не стала долго терпеть рядом с собой тирана и разорвала связь с экранным возлюбленным.

"Эта история не так волшебна. Всем хочется сказки. Нет, это не сказка", – поделился воспоминаниями Михаил Боярский.

К слову, ранее стали известны подробности неприятного скандала на похоронах Анастасии Заворотнюк. Коллеги из "Моей прекрасной няни" не пришли на прощание. На инцидент обратили внимание спустя несколько дней.

Источник: Фильм "Памяти Анастасии Заворотнюк" ✓ Надежный источник
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