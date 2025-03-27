Умер знаменитый российский артист, звезда шоу "Царь горы" Веселкин

Многие помнят увлекательную телепередачу

В российской столице произошла большая трагедия. На 64-м году оборвался жизненный путь популярного российского артиста Алексея Веселкина. Актер, телеведущий и радиожурналист, которого знали миллионы, скончался после тяжелого недуга. Как сообщают СМИ, причиной его смерти стала онкологическая болезнь, с которой он боролся на протяжении нескольких лет.

Накануне поздно вечером тело звезды в квартире на Пятницком шоссе обнаружила его супруга. Медики, прибывшие по вызову, лишь констатировали смерть. По информации источников, знаменитость страдал от лейкоза, и в последние месяцы его состояние резко ухудшилось.

Несмотря на это, артист сохранял надежду на выздоровление и мечтал снова выйти в эфир. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Ныне покойная знаменитость запомнился зрителям как ведущий популярных программ "Царь горы" и "До 16 и старше". Также он активно трудился на радио и успел сняться в ряде кинолент. Его творческая карьера оставила заметный след в истории отечественного телевидения и радио, а смерть сильно расстроила публику.

К слову, ранее стало известно о смерти знаменитой советской актрисы, чей голос стал частью детства миллионов советских и российских граждан. Любимице публики было 88 лет.