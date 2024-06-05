Коллеги из "Моей прекрасной няни" не пришли на похороны Заворотнюк

На инцидент обратили внимание спустя несколько дней

Похороны Анастасии Заворотнюк прошли 1 июня в Москве. Проводить актрису в последний путь собрались ее знакомые и друзья, однако, как оказалось, на церемонии не было коллег знаменитости по сериалу "Моя прекрасная няня". Единственный, кто простился с актрисой, был Сергей Жигунов, тщательно избегающий внимания прессы на кладбище.

Несмотря на давнюю обиду, актер не смог проигнорировать кончину своей бывшей возлюбленной. При этом он не стал делать каких-то публичных заявлений или давать комментариев журналистам. На опубликованном фото Жигунов выглядел грустным и измученным.

Борис Смолкин, который признавался, что не может найти в себе сил справиться с трагедией, на похороны не пришел. Также не было на церемонии Ольги Прокофьевой, Екатерины Дубакиной и Павла Сердюка.

"Неужели никто из коллег не смог найти минутку в графике, чтобы попрощаться с человеком, с которым они провели на съемочной площадке целых пять лет. Грустно это все...", – пишут в соцсетях.

При этом, согласно заявлениям артистов, никаких конфликтов во время съемок с "Прекрасной няней" у них не было. Прокофьева рассказывала, что с Заворотнюк у нее дружеские отношения, Смолкин и Дубакина называли Настю светлым и добрым человеком. Единственный, с кем у нее были трудности на съемочной площадке – это Жигунов, который в первое время требовал убрать актрису из проекта.

Известно, что похороны Заворотнюк проходили в закрытом режиме. Попрощаться с актрисой пускали строго по спискам, согласованным со всеми членами семьи. Не исключено, что коллеги по сериалу могли попросту не дозвониться родственникам и внести свое имя в приглашение.