Анастасия Заворотнюк делала пластику груди у убитого хирурга Лапутина - СМИ

Вскрылась связь Заворотнюк с жестоко убитым пластическим хирургом
Анастасия Заворотнюк. Кадр: YouTube
Журналисты докопались до истины

Смерть популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк стала трагедией для всей страны. Звезда нашумевшего телесериала "Моя прекрасная няня" пользовалась бесконечной любовью зрителя. После смерти артистки стали всплывать любопытные подробности ее жизни. Так, вскрылась связь Заворотнюк с известным пластическим хирургом Евгением Лапутиным.

Журналистам удалось переговорить с источником, знакомым с ситуацией. Утверждается, что красавица Анастасия несколько раз прибегала к услугам пластического хирурга. По имеющимся данным, она подкорректировала форму груди, а также колдовала вместе с профессионалами над лицом.

Стоит отметить, что жизнь Евгения Лапутина тоже обросла большим количеством сплетен и догадок. Мужчина был жестоко убит в 2005 году. Зверская расправа получила широкий резонанс, многие гадали, в чем причина трагедии. Некий злодей несколько раз ударил пластического хирурга ножом. Скорая помощь не смогла спасти доктора. Преступника так и не нашли.

Как оказалось, Заворотнюк была одной из клиенток убитого хирурга. Поклонники отмечают, что натуральная красота Анастасии всегда им очень импонировала. Впрочем, многие девушки и женщины стараются продлить красоту и ложатся под нож хирурга.

К слову, недавно всплыли неприятные подробности романа Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова.

Источник: PROZVEZD ✓ Надежный источник
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