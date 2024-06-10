Стало известно о попытке купить фотографии Жанны Фриске после ее смерти

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Известная российская певица Жанна Фриске давно покинула этот бренный мир, однако сплетни вокруг ее фигуры продолжают множиться. С жутким заявлением о первых днях после смерти знаменитости выступил ее отец Владимир Фриске. Мужчина сообщил, что некие злоумышленники придумали омерзительный способ заработать на трагедии.
Оказалось, что хитрецы обратились в морг, где к похоронам готовили труп покойной знаменитости, и предложили местным работникам миллион рублей за голые фотографии тела Жанны Фриске. Надо полагать, злодеи рассчитывали потом очень дорого перепродать жуткие кадры с мертвой народной любимицей.
Как сообщил Владимир, сначала злоумышленники предложили работникам морга 500 тысяч рублей, затем ставка поднялась до миллиона. Однако сотрудники скорбного учреждения не пошли на сговор со злодеями и отказали им.
Отец Жанны Фриске сообщил, что получил информацию о вопиющем инциденте благодаря знакомому семьи, который работал в этом учреждении. Мужчина рассказал о странных личностях, которые хотят завладеть голыми фотографиями покойницы.
К слову, недавно стало известно о смерти сестры Жанны Фриске. Жизнь женщины также унесло тяжелое онкологическое заболевание.У нее была диагностирована четвертая стадия болезни.
Глупость альянса может дорого стоить миру