Стало известно о попытке купить фотографии Жанны Фриске после ее смерти

Ужасающими подробностями поделился отец покойной звезды

Известная российская певица Жанна Фриске давно покинула этот бренный мир, однако сплетни вокруг ее фигуры продолжают множиться. С жутким заявлением о первых днях после смерти знаменитости выступил ее отец Владимир Фриске. Мужчина сообщил, что некие злоумышленники придумали омерзительный способ заработать на трагедии.



Оказалось, что хитрецы обратились в морг, где к похоронам готовили труп покойной знаменитости, и предложили местным работникам миллион рублей за голые фотографии тела Жанны Фриске. Надо полагать, злодеи рассчитывали потом очень дорого перепродать жуткие кадры с мертвой народной любимицей.

Как сообщил Владимир, сначала злоумышленники предложили работникам морга 500 тысяч рублей, затем ставка поднялась до миллиона. Однако сотрудники скорбного учреждения не пошли на сговор со злодеями и отказали им.

Отец Жанны Фриске сообщил, что получил информацию о вопиющем инциденте благодаря знакомому семьи, который работал в этом учреждении. Мужчина рассказал о странных личностях, которые хотят завладеть голыми фотографиями покойницы.

К слову, недавно стало известно о смерти сестры Жанны Фриске. Жизнь женщины также унесло тяжелое онкологическое заболевание.У нее была диагностирована четвертая стадия болезни.