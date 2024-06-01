Астролог Володина раскрыла будущее онкобольной Кейт Миддлтон

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В последнее время ходят самые разные слухи о состоянии Кейт Миддлтон. Одни говорят, что принцесса плохо переносит лечение, другие, напротив, уверяют, что она старается бодриться, а третьи и вовсе заявляют – супруги принца Уильяма давно нет в живых, и это скрывают от общественности.
Дополнительное масло в огонь подогревает график предстоящих мероприятий с участием Миддлтон. Изначально в СМИ появлялась информация, что она может вернуться в строй и впервые выйти в свет после объявления о болезни осенью. Однако сейчас источники поговаривают, что никто не увидит принцессу на публичных мероприятиях, как минимум, до конца года.
Рабочий график пришлось пересмотреть и принцу Уильяму – там освободилось много времени, которое он хочет потратить на уход за женой. По слухам, будущий монарх невероятно переживает, что его дети могут лишиться матери в таком раннем возрасте. Ему пришлось пережить подобное, когда не стало Дианы.
Благоприятных прогнозов на будущее для принцессы Уэльской не дает и астролог Василиса Володина. Она говорит, что гороскоп Миддлтон на ближайшее время "выглядит очень печально".
"И просвета ближайшие месяцы не видно. А осень может все еще усугубить. Даже детали неуместны", – подытожила специалист.
Страна готова к эскалации