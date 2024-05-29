Онкологи озвучили прогноз по выздоровлению для Миддлтон

С высокой вероятностью не выживет: врачи озвучили прогноз для Миддлтон
Фото: Утро.ру / Kandinsky
Обнаруженная болезнь может убить принцессу Уэльскую

Рак кишечника, который вероятно обнаружили у Кейт Миддлтон, является довольно опасным видом опухоли. Он считается одним из самых распространенных и занимает лидирующие позиции по уровню смертности. В 50% случаев пациенты с такой болезнью погибают.

Провокаторами развития недуга считаются наследственность, питание или воспаление. Также люди высокого роста чаще заболевают подобным видом рака – вероятность его появления увеличивается на 10% с каждыми дополнительными 5 см роста.

Опухоль превращается в злокачественную из полипов. Поэтому важно проверять кишку на их наличие каждые 10 лет. 

Основная проблема болезни заключается в том, что диагностировать на ранних стадиях ее бывает трудно. Именно с этим и связан высокий показатель летальности – порядка 40% умирают в течение первого года после обнаружения рака.

Источник: Царьград

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