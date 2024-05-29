Онкологи озвучили прогноз по выздоровлению для Миддлтон

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Рак кишечника, который вероятно обнаружили у Кейт Миддлтон, является довольно опасным видом опухоли. Он считается одним из самых распространенных и занимает лидирующие позиции по уровню смертности. В 50% случаев пациенты с такой болезнью погибают.
Провокаторами развития недуга считаются наследственность, питание или воспаление. Также люди высокого роста чаще заболевают подобным видом рака – вероятность его появления увеличивается на 10% с каждыми дополнительными 5 см роста.
Опухоль превращается в злокачественную из полипов. Поэтому важно проверять кишку на их наличие каждые 10 лет.
Основная проблема болезни заключается в том, что диагностировать на ранних стадиях ее бывает трудно. Именно с этим и связан высокий показатель летальности – порядка 40% умирают в течение первого года после обнаружения рака.
Местные власти только усугубляют ситуацию