Newsweek: Миддлтон передала записку с просьбой о помощи незадолго до болезни

Кейт Миддлтон тайно передала записку с мольбой о помощи
Кейт Миддлтон. Фото: соцсети
История принцессы обрастает новыми подробностями

Вот уже несколько месяцев весь мир внимательно следит за любыми новостями, касающимися британской принцессы Кейт Миддлтон. Внезапно в прессе всплыла любопытная информация. Оказалось, что незадолго до своего исчезновения из публичного пространства венценосная особа тайно передала записку с мольбой о помощи.

По крайней мере, об этом пишут в западной прессе. Сообщается, что послание от принцессы получил знаменитый британский иллюзионист Деррен Браун. Примечательный инцидент произошел во время крупного публичного мероприятия, на котором, в частности, выступал фокусник.

Талантливый иллюзионист отлично справился с задачей и поразил взыскательную публику своими способностями. После выступления фокусника познакомили с принцессой Кейт и ее супругом принцем Уильямом. Они мило побеседовали, а в момент прощания Кейт пожала руку артиста и вложила в нее послание, в котором значилось "ПОМОГИТЕ. #ДамаЭдна". Любопытно, что все случилось 30 ноября прошлого года, буквально за полтора месяца до операции принцессы.

История получила широкий резонанс и потребовала более удобного для британской королевской семьи объяснения. Возможно, весь инцидент является всего лишь шуткой – историю назвали отсылкой к популярной юмореске комика Барри Хамфриса, который периодически выступал в образе Дамы Эдны. Однажды он пошутил, что во время знакомства с королевой Елизаветой получил от нее записку, в которой значилось "ПОМОГИТЕ".

Ранее большой резонанс в прессе произвела теория о связи судеб Кейт Миддлтон и принцессы Дианы.

Источник: Newsweek ✓ Надежный источник
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