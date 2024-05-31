Ученый объяснил отказ семьи Заворотнюк от последнего шанса на излечение

Спасти артистку было невозможно при современном уровне медицины

Ученый-микробиолог Петр Чумаков высказался о болезни Анастасии Заворотнюк. Он отметил, что диагноз всегда является смертельным, и пациентам удается прожить максимум два года. Актриса продержалась пять лет, что является невероятным чудом.

По его словам, Петр Чернышев обращался за помощью в институт. Там у Анастасии взяли клетки и выделили из них специальные вирусы, которые могли бороться с опухолью. Метод является крайне экспериментальным и не до конца изученным. Фигурист был готов прибегнуть к нему, но на тот момент у актрисы наметилась положительная динамика. В итоге за своим последним шансом на спасение семья Заворотнюк так и не пришла.

Чумаков утверждает, что глиобластома – это заболевание, после которого человек уже не будет прежним, и для него это мучение. Даже если опухоль получится удалить или остановить в развитии, пациент останется инвалидом.

"Я не знаю, насколько самому человеку было бы приятно продолжать так жить. Возможно, они просто не хотели ее мучить", – сказал специалист.

Последние дни Анастасия Заворотнюк провела в страданиях. Она испытывала настолько нестерпимые боли, что помочь могли только самые сильные препараты – их ей давали в хосписе. Перед смертью актриса уже не могла самостоятельно двигаться и сильно потеряла в весе. Рядом с ней всегда был муж Петр Чернышев.