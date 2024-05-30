Как артисты отреагировали на смерть Заворотнюк

Не все были огорчены случившемся

Новость о смерти Анастасии Заворотнюк стала шоковой для ее знакомых, друзей и коллег, несмотря на то, что о тяжелом состоянии артистки знали многие. Большинство выразило свои соболезнования и рассказали, какой была артистка при жизни. Но были и те, кто решил поиздеваться над гибелью звезды "Моей прекрасной няни".

Актер Олег Акулич заявил, что она всегда была бодра и молода – ее никогда не выдавал возраст. Стойкость Насти при борьбе со страшной болезнью его сильно поразила.

Аналогичное мнение высказал и актер Андрей Ургант. Он отметил, что вопреки всем спорам и слухам вокруг артистки, она была замечательным и добрым человеком.

Режиссер Вадим Шмелев утверждает, что до последнего надеялся, что Заворотнюк сможет одолеть болезнь. Поэтому новость стала для него большим потрясением.

Станислав Садальский сообщил, что предлагал Анастасии помощь с поиском врачей, но она не ответила ему на сообщение.

"Бедолага, отмучилась. Долго Настя несла свой крест. Надеюсь, ей зачтется в мире ином", – написал он.

Татьяна Навка заявила, что невозможно смириться с этой потерей. Она выразила мнение, что Заворотнюк станет ангелом, который будет оберегать своих детей и супруга на небесах.

Актер Борис Смолкин выразил соболезнования семье Анастасии и пожелал огромных сил ее супругу и детям для того, чтобы пережить это горе.

Однако на Украине реакция на смерть Заворотнюк была более резкой. Например, исполнитель Потап обрадовала кончина артистки, поскольку больше она не будет очернять украинских граждан.

"Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь", – заключил он.