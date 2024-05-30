SHOT: перед смертью Заворотнюк похудела и страдала от головных болей

Состояние актрисы ухудшилось две недели назад

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в 53 года. Она боролась с глиобластомой головного мозга. Несмотря на попытки родных сделать все возможное, спасти ее не удалось.

По сообщению СМИ, в последнее время она особенно сильно страдала от головных болей и не могла двигаться самостоятельно. Артистка была неузнаваемая – она сильно потеряла в весе. Все это время рядом с ней находился муж Петр Чернышев.

После новости об ухудшении состояния Заворотнюк, ее дочь экстренно вылетела из Дубая. В своих соцсетях Анна сообщила, что узнала о смерти матери по телефону.

Свои последние дни Анастасия встретила у себя дома в загородном поселке Крекшино. Периодически она проходила лечение в государственной клинике. Год назад ей провели дорогостоящее лечение в частной больнице, однако оно помогло спасти жизнь артистке.

Семья Заворотнюк в последние дни была полностью сосредоточена на ее состоянии, поэтому, по данным СМИ, они даже перестали платить налоговые отчисления. Сейчас за ними числится долг примерно в 500 тысяч рублей.

Пока родственники не раскрыли сведения, где могут похоронить звезду "Моей прекрасной няни". По одной версии, церемония состоится на Троекуровском кладбище. По другой – Заворотнюк может упокоится на семейном захоронении в Подмосковье.