Потап назвал фейком его заявление о смерти Заворотнюк

По его словам, он очень хорошо относился к артистке

Украинский артист Алексей Потапенко, известный под псевдонимом Потап, отреагировал появившуюся инормацию, будто бы он высмеял смерть Анастасии Заворотнюк. Он утверждает, что не писал кощунственных сообщений, а с актрисой его связывали добрые отношения.

Ранее в Сети появился скрин соцсетей, на которых якобы на странице Потапа было написано радостное сообщение в связи со смертью Заворотнюк. В нем говорилось, что теперь она не сможет порочить украинок, выставляя их глупыми в своих ролях.

Алексей говорит, что новость – фейк. О смерти Насти он узнал только благодаря тому, что про него стали много писать в российских СМИ. Во всем он обвинил "российскую ИПСО".

"Еще одна дезинформация, которая направлена на то, чтобы выставить украинцев в негативном свете... Это, конечно, кощунство... Мы с Анастасией были приятелями, не раз работали вместе, я любил Настю, и светлая память ей", – сказал он.

Потап выразил соболезнования членам семьи Заворотнюк и пожелал им сил.

Ранее стало известно, как коллеги и друзья отреагировали на гибель актрисы.