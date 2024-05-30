Умерла Анастасия Заворотнюк

Умерла Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: соцсети
Звезда "Моей прекрасной няни" долго боролась с тяжелым заболеванием

Сегодня, 30 мая, информационное пространство разорвали печальные новости. Стало известно о смерти популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк. По имеющимся данным, знаменитость скончалась сегодня ночью. Долгое время звезда популярного телесериала "Моя прекрасная няня" боролась с тяжелым онкологическим заболеванием. Сообщение о смерти знаменитости появилось на ее странице в социальных сетях.

Фото: соцсети

"Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Очень горжусь, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой", – обратилась в социальных сетях к покойной ее дочь Анна.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

"С русскими на Киев": на Украине сделали неожиданное признание

Люди устали от бесконечного кошмара

Затея провалилась. Раскрыто фиаско Зеленского

Стратегия Киева оказалась бессмысленной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей