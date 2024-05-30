Умерла Анастасия Заворотнюк

Звезда "Моей прекрасной няни" долго боролась с тяжелым заболеванием

Сегодня, 30 мая, информационное пространство разорвали печальные новости. Стало известно о смерти популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк. По имеющимся данным, знаменитость скончалась сегодня ночью. Долгое время звезда популярного телесериала "Моя прекрасная няня" боролась с тяжелым онкологическим заболеванием. Сообщение о смерти знаменитости появилось на ее странице в социальных сетях.

"Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Очень горжусь, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой", – обратилась в социальных сетях к покойной ее дочь Анна.