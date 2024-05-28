Лолита Милявская обратилась к россиянам за помощью

"Никогда с таким не обращалась": Милявская попросила помощи у россиян
Лолита Милявская. Фото: соцсети
Певица не на шутку встревожена

Последние месяцы сложно назвать удачными в жизни популярной певицы Лолиты Милявской. После грандиозного скандала с "голой вечеринкой" певица столкнулась с отменой и общественным порицанием. Потихоньку знаменитость приходит в себя. Недавно она обратилась к россиянам с необычной просьбой.

Стоит отметить, что Милявская старается вести максимально открытый образ жизни и любые, даже самые мелкие события частенько освещает на всю страну. На этот раз певице потребовалась помощь публики в решении деликатного бытового вопроса. Ничего особенно страшного в жизни звезды не произошло, но все же она выглядела весьма встревожено, записывая видеообращение.

Оказалось, в последнее время артистку не на шутку донимают птицы. Пернатые облюбовали балкон знаменитости и ведут себя там самым бессовестным образом. Артистка пожаловалась, что птицы постоянно гадят, а еще портят ее домашний сад – они нападают на горшки с цветами и вытаскивают оттуда землю.

"Люди, слушайте, у меня совершенно дурацкий вопрос. Я еще никогда с таким к вам не обращалась. Вопрос от пенсионерки Милявской", – так начала свой крик о помощи знаменитость.

Лолита спросила опытных домашних садоводов, чем может быть вызвана такая активность птиц и как с ней бороться. Певица надеется, что советы преданных фанатов помогут ей справиться с неприятной проблемой.

К слову, ранее Николай Басков придумал обидное обзывательство для Лолиты Милявской.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Губернатор устроил публичную порку мэру Белгорода

Он остался недоволен скоростью работ по восстановлению поврежденных домов

Вскрылся странный ход полковника охраны Зеленского в начале СВО

У военного был свой взгляд на ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей