Лолита Милявская обратилась к россиянам за помощью

Певица не на шутку встревожена

Последние месяцы сложно назвать удачными в жизни популярной певицы Лолиты Милявской. После грандиозного скандала с "голой вечеринкой" певица столкнулась с отменой и общественным порицанием. Потихоньку знаменитость приходит в себя. Недавно она обратилась к россиянам с необычной просьбой.



Стоит отметить, что Милявская старается вести максимально открытый образ жизни и любые, даже самые мелкие события частенько освещает на всю страну. На этот раз певице потребовалась помощь публики в решении деликатного бытового вопроса. Ничего особенно страшного в жизни звезды не произошло, но все же она выглядела весьма встревожено, записывая видеообращение.

Оказалось, в последнее время артистку не на шутку донимают птицы. Пернатые облюбовали балкон знаменитости и ведут себя там самым бессовестным образом. Артистка пожаловалась, что птицы постоянно гадят, а еще портят ее домашний сад – они нападают на горшки с цветами и вытаскивают оттуда землю.

"Люди, слушайте, у меня совершенно дурацкий вопрос. Я еще никогда с таким к вам не обращалась. Вопрос от пенсионерки Милявской", – так начала свой крик о помощи знаменитость.

Лолита спросила опытных домашних садоводов, чем может быть вызвана такая активность птиц и как с ней бороться. Певица надеется, что советы преданных фанатов помогут ей справиться с неприятной проблемой.

К слову, ранее Николай Басков придумал обидное обзывательство для Лолиты Милявской.