Лолита ответила Собчак на приглашение посетить выборы президента РФ

Лолита ответила Собчак на приглашение "зайти в ту дверь"
Лолита Милявская. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Знаменитости устроили некий флэшмоб

После скандальной голой вечеринки, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой, многие артисты оказались в сложной ситуации. Участников обнаженного вертепа начали повсеместно отменять: звезды теряли выгодные контракты на корпоративы, их убирали с телевидения, запрещали концерты. Теперь же некоторые селебрити пытаются обелить свою репутацию активным участием в жизни страны. С громким заявлением выступила популярная певица Лолита Милявская.

Артистка оказалась среди тех, кто наиболее сильно пострадал из-за последствий вечеринки. Лолита фактически осталась без работы – ее тур был отменен, многочисленные корпоративы также прошли мимо певицы. Теперь она вышла на связь и пообщалась с коллегой по вертепу, журналисткой Ксенией Собчак.

Телеведущая недавно посетила выборы президента России и напомнила, что свой голос уже отдала главная виновница скандального мероприятия Анастасия Ивлеева. После этого Собчак обратилась к Лолите и призвала ее "посетить ту дверь", то есть тоже поучаствовать в выборах.

Лолита поспешила ответить, что уже отдала свой голос, причем сделала это в первый день выборного процесса, 15 марта. Милявская сообщила, что фотографию сделать не догадалась, но попросила поверить ей на слово.

К слову, ранее супруг Ксении Собчак, известный театральный режиссер Константин Богомолов сделал громкое заявление о Советском Союзе.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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