Лолита высказалась об оскорбительных словах Пугачевой про россиян

Певица считает, что та имеет право на свои высказывания

Лолита Милявская высказалась о громких и зачастую оскорбительных высказываниях Аллы Пугачевой в адрес соотечественников и бывших коллег по сцене. Певица, недавно вернувшаяся на публичные мероприятия после череды "отмен", указала, что Примадонна всегда предпочитала хранить молчание – до тех пор, пока это не касалось ее семьи.

Однако не так давно Алла Борисовна, похоже, решила нарушить собственные принципы, отреагировав на слова Стаса Михайлова: любимец всех женщин заявил, что звезды-релоканты вернутся в Россию "на коленях".

Милявская полагает, что Алла Борисовна лишь продолжает реагировать на выпады экс-коллег с давних времен, когда сама столкнулась с массовым осуждением со стороны общественников, звезд и самих россиян. Кто-то, полагает Лолита, первым начал "нападать, оскорблять" певицу.

"Алла Борисовна не начала сразу вмешиваться, пока не начались оскорбления детей, – высказалась Лолита, допуская, что может "перепутать факты".

К слову, Милявская помнит неоценимую помощь Примадонны. В 40-летнем возрасте экс-супруге Александра Цекало пришлось возрождать карьеру. И тогда ей помогла моральная поддержка Пугачевой – та указала, что Лолите нужно продолжать поиски своего нового образа и ни в коем случае не опускать руки. Народная артистка прикладывала руку к творчеству Лолиты – и та ей благодарна до сих пор за оказанную помощь. А еще – за отсутствие лести и постоянные замечания.

Лолита считает, что у Примадонны есть право на высказывания – и та им пользуется.